Drozdov & Partners показали проєкт реставрації історичного будинку у Львові: візуалізації

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Ірина Маймур
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У Львові на вулиці Вірменській, 17 реставрують історичний житловий будинок XVI–XVIII ст. Проєкт створили архітектори студії Drozdov & Partners.

Будинок на Вірменській, 17 є прикладом типової забудови середньовічного Львова зі слідами прибудов різних періодів, а також пам’яткою архітектури національного значення. Споруду хочуть перетворити на публічний простір, водночас зберігши всі історичні деталі.

Команда Drozdov & Partners приєдналася до проєкту, коли реставраційні роботи в будівлі вже тривали. Усі проєктні рішення були розроблені спільно з командою реставраторів під керівництвом Олега Рибчинського.

Під час реставрації виявили низку історичних деталей, що засвідчують різні періоди життя будинку — від середньовіччя до початку ХХ століття, зокрема цінні настінні розписи та частини вже втрачених під час перебудов деталей будівлі.

«Стан будівлі фіксується з усіма збереженими матеріалами та часовими нашаруваннями, а всі нові втручання чітко артикулюються. Проєктні рішення ретельно вписані в будівлю в її збереженому стані, з оглядом на реставраційні роботи», — зазначають у Drozdov & Partners.

Двір будинку планують зробити частиною експозиції із лапідарієм — виставкою кам’яних елементів будівлі, що були віднайдені під час реставрації. У підвалі буде музей із відреставрованим гіпокаустом, який виконував функцію опалення будівлі.

У приміщеннях першого і другого поверху проводитимуть різні заходи — лекції, зустрічі, виставки тощо. Доступ до двору та першого поверху будуть інклюзивними.

Також планують збільшити висоту горищного поверху. Там розташують коворкінг та кафе. На покрівлі облаштують терасу із краєвидом на історичний центр міста.

Нагадаємо, що архітектурне бюро Drozdov & Partners спроєктувало Театр на Подолі, а також представляло власний проєкт Roshen Concert Hall, який хочуть побудувати на Відрадному. Також серед робіт бюро — Markhouse у Харкові, харківський кінний клуб VG, офісно-торговельні центри Platinum Plaza та Ave plaza у Харкові та інші.

Фото: у Львові реставрують кам’яницю ХV століття, яка має автентичне опалення та старовинні кахлі

Фото: Drozdov & Partners; «Бюро спадщини

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Опубліковано: 08 січня 2024
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