У Львові облаштують громадський простір з басейном та скеледромом: візуалізації

У Львові на вулиці Зеленій заплановано створення громадської зони, яка включатиме басейн та скеледром поруч із житловою зоною. Реалізація проєкту здійснюватиметься за рахунок приватних інвестицій.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

До Львівської міської ради надійшла пропозиція від приватного підприємства «Стріт Хол» щодо покращення благоустрою на вулиці Зеленій, 273. Ділянка розташована між кількома багатоквартирними будинками та наразі знаходиться у занедбаному стані.

Головний архітектор Львова, Антон Коломєйцев, розповів, що раніше на цій ділянці вулиці Зеленої знаходилася зелена зона з водоймами, яку необхідно відродити та поліпшити. В планах — відновлення рекреаційних можливостей цієї території. Наразі місцевість покрита самосівами, має заболочені ділянки, а також існують проблеми з дренажем дощових вод.

Управління архітектури Львівської міської ради пропонує звести до мінімуму будівництво на цій території, відновити тут зону для спорту та відпочинку, а також створити невеликий парк, який стане місцем для відпочинку та прогулянок жителів міста.

«Ми відновлюємо гідрологічний баланс на цій території. Передбачено також басейн з усіма необхідними спортивними та обслуговуючими приміщеннями. На 1 поверсі плануємо «зелений екран» рослинний, який створить тут затишок. Так само планується створити прогулянкові алеї з дощовим садком і спортивними майданчиками. Такий «зелений екран» було реалізовано в одному з проєктів у Парижі і ми вважаємо, що тут так само можна було б застосувати цю технологію. Також тут буде громадський простір: все з екологічних матеріалів, дренуючі поверхні, максимум природних елементів і дерева», — розповів Антон Коломєйцев.

У парку також передбачено місце для дитячого майданчику та скеледрому.

Раніше ми писали, що у Буковелі облаштують пішохідний центр із громадськими просторами : візуалізації.

Фото: Львівська міська рада, з відкритих джерел