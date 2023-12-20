У Буковелі облаштують пішохідний центр із громадськими просторами: візуалізації

Українська архітектурна компанія Archimatika показала проєкт пішохідного центру в центрі Буковеля. Його в межах конкурсу обрала для реалізації компанія Investbukovel.

Пішохідний центр облаштують на місці бетонного вузла й автомобільної стоянки.

Archimatika пропонує сформувати першу комплексну забудову в Буковелі, яка включатиме не лише окремі будівлі, а й логіку просторів. Планують облаштувати пішохідну інфраструктуру і громадський простір подібно до альпійських міст.

«Наблизивши готелі різного класу до спусків, вдасться зробити центр більш жвавим і скоротити маятниковий автомобільний трафік. Існуючі паркомісця буде перенесено в новий паркінг ємністю майже в 1000 місць», — зазначають у команді.

Раніше ми писали, що у Львові на місці занедбаного бомбосховища хочуть звести апарт-готель.

Візуалізації: Archimatika