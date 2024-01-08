У Дарницькому районі демонтують незаконні банери та вивіски: адреси

Цього тижня команда комунального підприємства "Київреклама" прибере незаконні рекламні конструкції у Старій Дарниці.

Про це повідомляють в управлінні з питань реклами КМДА.

Демонтаж зовнішньої реклами відбуватиметься за наступними адресами:

Харківське шосе (біля вулиці Брацлавської);

вулиця Вереснева (біля вулиці Тростянецької);

вулиця Юрія Литвинського (біля вулиці Надії Світличної);

вулиця Бориспільська (біля Поліського провулку).

В управлінні з питань реклами КМДА в черговий раз звертають увагу власників рекламних конструкцій на необхідність дотримання законодавства та правил розміщення реклами. Конструкції, які демонтують представники "Київреклами" заборонено встановлювати повторно. За самовільне розміщення зовнішньої реклами передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Раніше ми писали, що за рік у Києві демонтували понад 25 тисяч вивісок та рекламних конструкцій : фото.

Фото: КМДА