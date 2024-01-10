У форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин
В Україні відкриється перший продуктовий магазин від мережі OnePrice у форматі жорсткого дискаунтера.
Про це пише Forbes Україна.
Перший продуктовий магазин мережі почне роботу у Вінниці 11 вересня на вул. Хмельницьке шосе, 145б.
«Основний асортимент магазину – продукти харчування та товари повсякденного вжитку високої якості за найнижчими цінами», — прокоментував власник OnePrice Леван Паікідзе.
Наразі мережа OnePrice налічує 77 магазинів в Україні у форматі dollar store. Також компанія відкрила свій 16-й магазин у Грузії.
«На цей рік заплановано відкриття 50 магазинів на території Грузії», – зазначив Леван Паікідзе.
Раніше ми писали, що Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області.
Фото: Forbes Україна, Асоціація рітейлерів України