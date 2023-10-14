Novus запускає мережу дешевих супермаркетів «Хапайка» у Києві та області

Литовський ритейлер Novus запускає мережу дискаунтерів «Хапайка». Про це повідомив генеральний директор компанії Марк Петкевич.

Перший магазин відкрили у липні в селі Крюківщина в торговельному центрі «Наше Небо». Другий — у Києві на вулиці Березняківській.

Магазини «Хапайка» — це формат жорсткого дискаунтера на кшталт АТБ, у якому представлені повсякденні товари низького цінового сегмента кожної категорії. Назву для цих магазинів вигадали за допомогою ChatGPT, як повідомляє маркетинг-директор Novus Максим Бєлов.

Раніше ми писали, що cупермаркети «Сільпо» потрапили до переліку найкращих магазинів Європи.

Фото: Forbes Україна.