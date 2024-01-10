У Києві покажуть мультимедійне шоу за творами Марії Примаченко: де й коли

У Києві в Національному музеї декоративного мистецтва України представлять перше мультимедійне шоу «Примаченко. Рік дракона».

Презентація пройде 12 січня — у день народження видатної мисткині, повідомляє пресслужба музею.

Понад 20 картин художниці з музейної колекції «оживуть» під супровід відомого музичного етногурту «Даха Браха», а персонажі фантастичного світу Примаченко стануть рухливими та схожими на казкових героїв.

Мета події — популяризувати творчий спадок художниці Марії Примаченко, зробити його ще більш сучасним, привабливим, близьким та зрозумілим для найменших українців, наголошують автори.

Над проєктом працювали: фахівці творчої команди ЄМУЗЕЙ Production, Національного музею декоративного мистецтва України та Фонду родини Примаченко.

Вхід на презентацію першого мультимедійного шоу — вільний.

Анімаційна виставка працюватиме в музеї до 11 лютого. Вартість квитка для дорослих — 100 грн, для дітей — 50 грн.

Раніше ми писали, що в Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів.

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України