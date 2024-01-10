У Києві покажуть мультимедійне шоу за творами Марії Примаченко: де й коли

121
Ірина Маймур
share share

У Києві в Національному музеї декоративного мистецтва України представлять перше мультимедійне шоу «Примаченко. Рік дракона».

Презентація пройде 12 січня — у день народження видатної мисткині, повідомляє пресслужба музею.

Понад 20 картин художниці з музейної колекції «оживуть» під супровід відомого музичного етногурту «Даха Браха», а персонажі фантастичного світу Примаченко стануть рухливими та схожими на казкових героїв.

Мета події — популяризувати творчий спадок художниці Марії Примаченко, зробити його ще більш сучасним, привабливим, близьким та зрозумілим для найменших українців, наголошують автори.

Над проєктом працювали: фахівці творчої команди ЄМУЗЕЙ Production, Національного музею декоративного мистецтва України та Фонду родини Примаченко.

Вхід на презентацію першого мультимедійного шоу — вільний.

Анімаційна виставка працюватиме в музеї до 11 лютого. Вартість квитка для дорослих — 100 грн, для дітей — 50 грн.

Раніше ми писали, що в Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів.

Фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Плануєте відвідати це шоу?
Опубліковано: 10 січня 2024
share share
На Подолі відкрили Set Cafe: з кавою, сніданками і робочим простором На Подолі відкрили Set Cafe: з кавою, сніданками і робочим простором У Львові за 2023 рік понизили 1237 пішохідних переходів У Львові за 2023 рік понизили 1237 пішохідних переходів Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook Українська мережа «Галя балувана» відкрила перший магазин у США під брендом MultiСook У форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин У форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото На Володимирській запрацювало Street Cafe з інтернаціональними стравами На Володимирській запрацювало Street Cafe з інтернаціональними стравами У застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення У застосунку «єТривога» з’явився новий звук сповіщення У Бучі відкрився перший Екохаб: там навчають сортувати сміття У Бучі відкрився перший Екохаб: там навчають сортувати сміття
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.