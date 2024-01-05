У Музеї Ханенків відкриють бібліотеку, яка сто років була закрита для відвідувачів

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Ірина Маймур
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Музей Ханенків частково відкриє книгозбірню, яка востаннє була доступна для відвідувачів у 1920-х роках.

Про це Суспільне Культура повідомила директорка музею Юлія Ваганова.

«У Музеї Ханенків є прекрасна бібліотека. Ця бібліотека за традицією пострадянською була переважно закритою, хоча у 1920-х роках вона була відкритою. І люди могли приходити й вільно користуватися нею […] Ми б хотіли показати окремі частини цієї бібліотеки, зробити її частково публічною, розказати історію цієї бібліотеки», — розповіла Юлія Ваганова.

Як зазначає директорка музею, бібліотека містить книжки від кінця 19-го сторіччя, що належали Варварі та Богдану Ханенкам. Також там можна побачити цінні екземпляри книжок, надруковані за часів срср.

Раніше ми писали, що Музей Ханенків вперше від початку вторгнення відкрив виставку з власної колекції.

Фото: пресслужба Музею Ханенків

Плануєте відвідати бібліотеку?
Опубліковано: 05 січня 2024
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