Архітектурну пам’ятку в центрі Києва продали на аукціоні за понад 43 млн гривень

Фонд державного майна продав на аукціоні ДП «Дніпро», яке розташоване на вулиці Володимирській за понад 42 млн гривень.

Про це повідомили у ФДУ.

У ході прозорої конкуренції фільнальна вартість лоту зросла у 5,8 раза, зі стартових — 7,26 млн гривень до переможних — 42 млн 113 гривень.

Починаючи з 2022 року ДП «Дніпро» припинило свою видавничу діяльність і накопичувати борги. Відповідно до умов приватизації новий власник зобов’язаний впродовж 6 місяців з дня оформлення права власності погасити борги по заробітним платам та перед бюджетом. Також ДП накопичило борги перед юридичними особами у розмірі понад 2 млн гривень. Ці борги потрібно сплачувати лише, якщо вимагатимуть кредитори, це не є приватизаційною вимогою Фонду держмайна.

Водночас упродовж місяця новий власник має укласти договір охорони обʼєкта культурної спадщини на приміщення з Департаментом культури КМДА, оскільки будівля є пам’яткою історії місцевого значення.

Раніше ми писали, що у Києві виставили на продаж Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро», розташований у Шевченківському районі столиці поряд з метро «Золоті ворота».

Фото: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву