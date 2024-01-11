Архітектурну пам’ятку в центрі Києва продали на аукціоні за понад 43 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Фонд державного майна продав на аукціоні ДП «Дніпро», яке розташоване на вулиці Володимирській за понад 42 млн гривень.

Про це повідомили у ФДУ.

У ході прозорої конкуренції фільнальна вартість лоту зросла у 5,8 раза, зі стартових — 7,26 млн гривень до переможних — 42 млн 113 гривень.

Починаючи з 2022 року ДП «Дніпро» припинило свою видавничу діяльність і накопичувати борги. Відповідно до умов приватизації новий власник зобов’язаний впродовж 6 місяців з дня оформлення права власності погасити борги по заробітним платам та перед бюджетом. Також ДП накопичило борги перед юридичними особами у розмірі понад 2 млн гривень. Ці борги потрібно сплачувати лише, якщо вимагатимуть кредитори, це не є приватизаційною вимогою Фонду держмайна.

Водночас упродовж місяця новий власник має укласти договір охорони обʼєкта культурної спадщини на приміщення з Департаментом культури КМДА, оскільки будівля є пам’яткою історії місцевого значення.

Раніше ми писали, що у Києві виставили на продаж Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпро», розташований у Шевченківському районі столиці поряд з метро «Золоті ворота».

Фото: Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву

Як думаєте, з пам'яткою все буде добре?
Опубліковано: 11 січня 2024
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