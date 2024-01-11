Місто Славутич планує повністю перейти на відновлювальні джерела енергії

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Валерія Гуржий
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Місто Славутич може стати єдиним містом в Україні, яке повністю перейде на відновлювані джерела енергії. Для цього вже напрацювали відповідний план.

Про це розповів міський голова міста Юрій Фомічев, пише LIGA.net.

"Сьогодні ми маємо напрацьований план і найближчим часом його ухвалюватимемо. Це план "Power Славутич" з переходу на 100% відновлювані джерела енергії в усій громаді. Ми це можемо зробити. І мені здається, ми єдині в Україні, хто це готовий впроваджувати", – сказав він.

За його словами, у міста є "амбітний проєкт" на 6 млн євро, який передбачає встановлення міні-ТЕЦ на деревині. Її можна буде використати для генерації електроенергії для критичної інфраструктури у разі повного блекауту.

"У березні 2022 року Славутич шість діб був повністю без електроенергії. Тоді велися активні бойові дії, Чернігову було непереливки абсолютно. Але в нас немає газу в місті. Тільки на котельні підведений. І люди готували їжу у дворах. Але ми зберегли опалення, централізоване водопостачання без електроенергії. Бо в нас є когенерація, яка з газу робила електроенергію. Лікарня була забезпечена і зв'язок трішки підтримували. Тобто ми чогось навчились. Але розуміємо: якщо не буде газу, то ми не виживемо. І тому ця ТЕЦ має працювати на місцевому паливі, забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру і давати трохи тепла", – сказав Фомічев.

Фото: Радіо Свобода

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Опубліковано: 11 січня 2024
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