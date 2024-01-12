У Чернівцях почав курсувати перший енергоощадний тролейбус Solaris Trollino

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Ірина Маймур
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У Чернівцях почав курсувати перший енергоощадний тролейбус Solaris Trollino 12.

Про це повідомляє Alltransua.

Зазначається, що місто придбало у чеського міста Опава чотири вживаних тролейбуси Solaris Trollino. Наразі до Чернівців надійшло тільки дві машини, обидві з яких вже отримали фірмову міську ліврею.

Низькопідлогові тролейбуси 2006 року випуску вартували Чернівцям 29,2 тис. євро за одиницю.

Особливістю цього транспорту є застосування передових технологій у електрообладнання, що дозволяє економити до 40 відсотків електроенергії, віддаючи її назад у контактну мережу.

Чернівці стали третім українським містом після Вінниці та Луцька, де почали курсувати тролейбуси Solaris Trollino.

Раніше ми писали, що в Чернігові планують запустити тролейбуси, які підзаряджаються під час руху.

Фото: Valik/Alltransua

Як ви думаєте, чи потрібні Києву такі тролейбуси?
Опубліковано: 12 січня 2024
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