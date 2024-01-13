Жителі Київщини незаконно спиляли дерев на 140 тисяч гривень

На Київщині «чорні лісоруби» незаконно спиляли дерев на 140 тисяч гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Троє обвинувачених за допомогою бензопил незаконно спиляли дерева у полезахисній лісовій смузі на території Білоцерківського району. Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно незаконної порубки дерев.

Розмір спричиненої шкоди становить понад 140 тис. грн.

Чоловіків судитимуть за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу — незаконна порубка дерев. Їм загрожує від п’яти до семи років тюрми.

Раніше ми писали, що у заповідній зоні під Гостомелем вирубали дерева .

Фото: поліція Київщини