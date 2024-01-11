У заповідній зоні під Гостомелем вирубали дерева

На території НПП «Голосіївський» виявили вирубку дерев у 7-му кварталі Київського лісництва.

Про це повідомив працівник НПП «Голосіївський» Олександр Соколенко.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка склала протокол лісопорушення. За попередніми підрахунками, сума шкоди, завданої довкіллю вирубкою, перевищує 1 млн гривень.

Соколенко стверджує, що до вирубки причетний український музикант Валерій Харчишин. За словами працівника НПП, «поряд із місцем рубки знаходиться відчужена ділянка національного парку, яка незаконно перебуває у власності артиста».

Редакція БЖ звернулася до пресслужби Валерія Харчишина. Там повідомили, що музикант має всі необхідні документи та дозволи на аварійну вирубку дерев. Цей факт підтверджують коментарі під постом Соколенка, зокрема журналістки Яніни Соколової.

«Було звернення до Гостомельської селищної ради. Ті відповіли наступне. Відповідно до ст. 19 Конституції України, санітарна вирубка не є повноваженням органів місцевого самоврядування. Санітарна вирубка — компетенція КП «Києво-Святошинське лісопаркове господарство». Знесення пошкоджених, аварійних дерев(в даному випадку згорівших унаслідок боєвих дій) — є компетенцією власника приватної ділянки на правах власності, відповідно до пункту 10, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року No 1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»», — йдеться в коментарі Соколової.

Фото: Олександр Соколенко