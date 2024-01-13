Навесні у Львові планують запровадити безоплатну пересадку з одного транспорту на інший

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Наталія Габрух
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Безоплатну пересадку у громадському транспорті Львова планують запровадити в кінці першого – на початку другого кварталу цього року.

Про це повідомляє керівник департаменту міської мобільності й вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

Здійснити пересадку на будь-який автобусний, трамвайний чи тролейбусний маршрут можна буде впродовж 40 хвилин без додаткової оплати.

Також Олег Забарило додав, що зараз триває робота над рештою функціоналу, який передбачає система е-квитка, зокрема, над мобільним додатком. Його планують запустити всередині 2024 року. Крім цього, приблизно в цей час, запустять проїзні абонементи.

Раніше ми писали, що в усьому громадському транспорті Львова з грудня запрацює безготівкова оплата проїзду.

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 13 січня 2024
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