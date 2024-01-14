Львів отримає від Швейцарії низькопідлогові трамваї

Транспортна компанія Bernmobil передасть Львову 11 трамваїв Vevey – перших низькопідлогових трамваїв, побудованих у Швейцарії.

Про це пише «Зручне місто».

Всі 11 вагонів в робочому стані і зможуть значно підсилити транспортний парк Львова.

Це подарунок від Швейцарії. Доставку трамваїв оплачує також швейцарська сторона, тож Львову лишається лише освоїти техніку.

Угоду вже підписали, але фізично вагони прибудуть в Україну до кінця літа 2024 року. До цього слід додати навчання водіїв, сертифікацію, обкатку. Тому на дорогах Львова нові трамваї з’являться не раніше, ніж у кінці року.

Модель була розроблена у 1989 році та стала першим трамваєм з (частково) низьким рівнем підлоги швейцарського виробництва. Вона не є новою, але на фоні старих трамваїв «Татра» буде відчутним покращенням у львівському парку.

Раніше ми писали, що у Чернівцях почав курсувати перший енергоощадний тролейбус Solaris Trollino.

Фото: «Зручне місто», Київська Транспортна Спільнота