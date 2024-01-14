Петиція про передачу київського костелу святого Миколая релігійній громаді зібрала необхідну кількість голосів

Петиція про передачу київського костелу святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом.

Авторка петиції – Людмила Филипович запевняє, що стан будівлі погіршується після пожежі 2021 року.

Для порятунку костелу парафія та Міністерство культури підписали меморандум. Відповідно до цього меморандуму, було домовлено передати приміщення церкви релігійній спільноті після завершення робіт з усунення аварійності, але не пізніше 1 червня 2022 року. Однак, станом на зараз, умови меморандуму залишаються невиконаними, а термін його дії минув 5 листопада 2023 року.

Людмила Филипович також зазначає, що згідно з розпорядженням уряду, Мінкульт мав до кінця 2023 року передати будівлю костелу громаді. Втім умови розпорядження не були виконані.

Нагадаємо, що 1 червня 2022 року, відповідно до Меморандуму підписаного між Міністерством культури та інформаційної політики та парафією, костел св. Миколая мали передати римо-католикам. У липні в Мінкульті повідомили, що не встигли зробити передачу через повномасштабну війну й завершать готувати відповідні документи до кінця 2023 року. Процес триває так довго через юридичні моменти: указ президента від 1995 року забороняє органам виконавчої влади передавати закріплене за національними закладами України майно, яке перебуває у власності держави, іншим організаціям.

До того ж Міністерство культури та інформаційної політики та місто мають надати Будинку музики іншу рівноцінну споруду, однак вони досі не знайшли відповідне приміщення. Серед імовірних будівель йшлося про Жовтневий палац, але там відсутній орган.

Раніше ми писали, що у Києві продовжує руйнуватися костел святого Миколая : чому затримують реставрацію.

Фото: «Моя Україна»