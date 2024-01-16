На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом

Сьогодні, 16 січня, частково відновили рух транспорту через Гостомельський міст. На даний момент відкрито одну смугу в напрямку Києва.

Про це повідомляє Бучанська міська рада в соцмережах.

134-метровий міст забезпечує транспортне сполучення між Києвом та Бучею через річку Ірпінь. Він був знищений українськими захисниками під час оборони Києва у лютому 2022 року. Відновлення переправи розпочали влітку 2022 року. Відкрити міст планували до кінця 2023 року, але роботи затягнулися.

Раніше ми писали, що на Київщині відновили рух ще двома мостами .

Фото: Бучанська міська рада