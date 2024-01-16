На Київщині частково відновили рух Гостомельським мостом

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Наталія Габрух
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Сьогодні, 16 січня, частково відновили рух транспорту через Гостомельський міст. На даний момент відкрито одну смугу в напрямку Києва.

Про це повідомляє Бучанська міська рада в соцмережах.

134-метровий міст забезпечує транспортне сполучення між Києвом та Бучею через річку Ірпінь. Він був знищений українськими захисниками під час оборони Києва у лютому 2022 року. Відновлення переправи розпочали влітку 2022 року. Відкрити міст планували до кінця 2023 року, але роботи затягнулися.

Раніше ми писали, що на Київщині відновили рух ще двома мостами.

Фото: Бучанська міська рада

Як вважаєте, чи скоро відновлять повноцінний рух мостом?
Опубліковано: 16 січня 2024
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