На Київщині відновили рух ще двома мостами: фото

На Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у соцмережах.

Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости:

на автомобільній дорозі Перемога – Баришівка;

на автомобільній дорозі Корніївка – Недра – Згурівка – Березань.

Крім цього, в процесі закінчення ремонту знаходиться міст на автомобільній дорозі Ворзель – Забуччя через Михайлівку-Рубежівку. Його також пошкодили під час повномасштабного вторгнення.

Руслан Кравченко зазначив, що з 2022 року в регіоні зруйнували 21 міст, частину вже відбудували.

Раніше ми писали, що в Ірпені завершили капітальний ремонт Гостомельського шосе.

Фото: Руслан Кравченко