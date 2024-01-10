На Київщині відновили рух ще двома мостами: фото

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Наталія Габрух
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На Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у соцмережах.

Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости:

  • на автомобільній дорозі Перемога – Баришівка;
  • на автомобільній дорозі Корніївка – Недра – Згурівка – Березань.

Крім цього, в процесі закінчення ремонту знаходиться міст на автомобільній дорозі Ворзель – Забуччя через Михайлівку-Рубежівку. Його також пошкодили під час повномасштабного вторгнення.

Руслан Кравченко зазначив, що з 2022 року в регіоні зруйнували 21 міст, частину вже відбудували.

Раніше ми писали, що в Ірпені завершили капітальний ремонт Гостомельського шосе.

Фото: Руслан Кравченко

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Опубліковано: 10 січня 2024
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