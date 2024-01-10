На Київщині відновили рух ще двома мостами: фото
На Київщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були пошкоджені внаслідок російської військової агресії.
Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у соцмережах.
Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости:
- на автомобільній дорозі Перемога – Баришівка;
- на автомобільній дорозі Корніївка – Недра – Згурівка – Березань.
Крім цього, в процесі закінчення ремонту знаходиться міст на автомобільній дорозі Ворзель – Забуччя через Михайлівку-Рубежівку. Його також пошкодили під час повномасштабного вторгнення.
Руслан Кравченко зазначив, що з 2022 року в регіоні зруйнували 21 міст, частину вже відбудували.
Раніше ми писали, що в Ірпені завершили капітальний ремонт Гостомельського шосе.
Фото: Руслан Кравченко
Опубліковано: 10 січня 2024