Гіпермаркети «Ашан» закриваються у Запоріжжі та Кривому Розі

Мережа «Ашан» змінює формат роботи в Запоріжжі та Кривому Розі та закриває там свої гіпермаркети.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Це пов’язано з із закінченням договору оренди. «Ашан» працюватиме у цих містах в онлайн-форматі, а магазини будуть відкритими до квітня 2024 року. Співробітників супермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі компанія забезпечить робочими місцями в містах присутності.

«З квітня 2024 в Запоріжжі та Кривому Розі магазини “Auchan Україна” закриються, але онлайн ми відкриті завжди – продовжуємо працювати як інтернет-магазин», — розповіла CEO «Auchan Україна» Марта Труш.

Компанія вже анонсувала закриття гіпермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі на початку 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення «Ашан» та девелопер Arricano домовились про продовження оренди, щоб надати мешканцям доступ до продуктів харчування та інших товарів, пише Українська рада торгових центрів.

Тепер девелопер Arricano замінить «Ашан» на нового продуктового оператора в Запоріжжі та Кривому Розі.

Раніше ми писали, у форматі жорсткого дискаунтера: мережа OnePrice відкриє в Україні продуктовий магазин .

Фото: Українська рада торгових центрів