Київрада хоче перейменувати станції міської електрички: які назви обиратимуть

У четвер, 18 січня, депутати Київради голосуватимуть за перейменування залізничних станцій у Києві.

Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва».

Ці назви були розроблені ще у грудні 2022 року робочою групою ГО «Пасажири Києва» спільно з «Укрзалізницею», експертами та представниками комісії Київради з найменувань. Потім вони були винесені на голосування в додатку «Київ Цифровий».

Депутати голосуватимуть за такі назви:

Північна платформа станції Київ-Пасажирський стане Вокзальною . Станцію перейменують за назвою розміщених поруч станції метро «Вокзальна» та Вокзальної площі.

стане . Станцію перейменують за назвою розміщених поруч станції метро «Вокзальна» та Вокзальної площі. Рубежівський стане Берестейською . Станцію, названу на честь Рубежівської дитячої колонії, перейменують за назвою сусідніх станції метро «Берестейська» та Берестейського проспекту.

стане . Станцію, названу на честь Рубежівської дитячої колонії, перейменують за назвою сусідніх станції метро «Берестейська» та Берестейського проспекту. Вишгородська стане Пріоркою . Станцію назвуть на честь історичного району Пріорка, який починається від станції. Таке найменування також зафіксоване у назві музею «Хата Шевченка на Пріорці», що знаходиться поруч зі станцією. Перейменування також усуне плутанину зі станцією Вишгород, яку УЗ планує відновити у найближчому майбутньому.

стане . Станцію назвуть на честь історичного району Пріорка, який починається від станції. Таке найменування також зафіксоване у назві музею «Хата Шевченка на Пріорці», що знаходиться поруч зі станцією. Перейменування також усуне плутанину зі станцією Вишгород, яку УЗ планує відновити у найближчому майбутньому. Зеніт стане Куренівкою . Назву змінять на честь історичного району Куренівка, у якому розташована станція.

стане . Назву змінять на честь історичного району Куренівка, у якому розташована станція. Троєщина-2 стане Райдужним . Станція найближче розташована до житлового масиву Райдужний.

стане . Станція найближче розташована до житлового масиву Райдужний. Троєщина стане Воскресенкою . Станція найближче розташована до житлового масиву Воскресенка.

стане . Станція найближче розташована до житлового масиву Воскресенка. Київ-Дніпровський стане Микільською Слобідкою .

Станція знаходиться поруч із житловим масивом Микільська Слобідка.

стане . Станція знаходиться поруч із житловим масивом Микільська Слобідка. Київська-Русанівка стане Русанівкою . Перейменування зумовлене спрощенням назви, а також тим, що станція найближче розташована до житлового масиву Русанівка.

стане . Перейменування зумовлене спрощенням назви, а також тим, що станція найближче розташована до житлового масиву Русанівка. Лівий Берег стане Березняками. Нова назва станції усуне плутанину зі станцією «Лівобережна», а також вона найближче розташована до житлового масиву Березняки.

Крім цього планують перейменувати Залізничний позакласний міст на північному півкільці на Рибальський – за назвою півострова, який він перетинає.

Як зазначають «Пасажири Києва», «Укрзалізниця» вже 4 місяці в озвучці станцій використовує одночасно і стару і нову назви, щоб помʼякшити звикання. А кілька днів тому розмістила у вагонах оновлену схему, де продубльовані обидві назви.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками.

Фото: «Укрзалізниця»