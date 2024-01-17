Київрада хоче перейменувати станції міської електрички: які назви обиратимуть
У четвер, 18 січня, депутати Київради голосуватимуть за перейменування залізничних станцій у Києві.
Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва».
Ці назви були розроблені ще у грудні 2022 року робочою групою ГО «Пасажири Києва» спільно з «Укрзалізницею», експертами та представниками комісії Київради з найменувань. Потім вони були винесені на голосування в додатку «Київ Цифровий».
Депутати голосуватимуть за такі назви:
- Північна платформа станції Київ-Пасажирський стане Вокзальною. Станцію перейменують за назвою розміщених поруч станції метро «Вокзальна» та Вокзальної площі.
- Рубежівський стане Берестейською. Станцію, названу на честь Рубежівської дитячої колонії, перейменують за назвою сусідніх станції метро «Берестейська» та Берестейського проспекту.
- Вишгородська стане Пріоркою. Станцію назвуть на честь історичного району Пріорка, який починається від станції. Таке найменування також зафіксоване у назві музею «Хата Шевченка на Пріорці», що знаходиться поруч зі станцією. Перейменування також усуне плутанину зі станцією Вишгород, яку УЗ планує відновити у найближчому майбутньому.
- Зеніт стане Куренівкою. Назву змінять на честь історичного району Куренівка, у якому розташована станція.
- Троєщина-2 стане Райдужним. Станція найближче розташована до житлового масиву Райдужний.
- Троєщина стане Воскресенкою. Станція найближче розташована до житлового масиву Воскресенка.
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Київ-Дніпровський стане Микільською Слобідкою.
Станція знаходиться поруч із житловим масивом Микільська Слобідка.
- Київська-Русанівка стане Русанівкою. Перейменування зумовлене спрощенням назви, а також тим, що станція найближче розташована до житлового масиву Русанівка.
- Лівий Берег стане Березняками. Нова назва станції усуне плутанину зі станцією «Лівобережна», а також вона найближче розташована до житлового масиву Березняки.
Крім цього планують перейменувати Залізничний позакласний міст на північному півкільці на Рибальський – за назвою півострова, який він перетинає.
Як зазначають «Пасажири Києва», «Укрзалізниця» вже 4 місяці в озвучці станцій використовує одночасно і стару і нову назви, щоб помʼякшити звикання. А кілька днів тому розмістила у вагонах оновлену схему, де продубльовані обидві назви.
Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками.
Фото: «Укрзалізниця»