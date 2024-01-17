Київрада хоче перейменувати станції міської електрички: які назви обиратимуть

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Наталія Габрух
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У четвер, 18 січня, депутати Київради голосуватимуть за перейменування залізничних станцій у Києві.

Про це повідомляє ГО «Пасажири Києва».

Ці назви були розроблені ще у грудні 2022 року робочою групою ГО «Пасажири Києва» спільно з «Укрзалізницею», експертами та представниками комісії Київради з найменувань. Потім вони були винесені на голосування в додатку «Київ Цифровий».

Депутати голосуватимуть за такі назви:

  • Північна платформа станції Київ-Пасажирський стане Вокзальною. Станцію перейменують за назвою розміщених поруч станції метро «Вокзальна» та Вокзальної площі.
  • Рубежівський стане Берестейською. Станцію, названу на честь Рубежівської дитячої колонії, перейменують за назвою сусідніх станції метро «Берестейська» та Берестейського проспекту.
  • Вишгородська стане Пріоркою. Станцію назвуть на честь історичного району Пріорка, який починається від станції. Таке найменування також зафіксоване у назві музею «Хата Шевченка на Пріорці», що знаходиться поруч зі станцією. Перейменування також усуне плутанину зі станцією Вишгород, яку УЗ планує відновити у найближчому майбутньому.
  • Зеніт стане Куренівкою. Назву змінять на честь історичного району Куренівка, у якому розташована станція.
  • Троєщина-2 стане Райдужним. Станція найближче розташована до житлового масиву Райдужний.
  • Троєщина стане Воскресенкою. Станція найближче розташована до житлового масиву Воскресенка.
  • Київ-Дніпровський стане Микільською Слобідкою.
    Станція знаходиться поруч із житловим масивом Микільська Слобідка.
  • Київська-Русанівка стане Русанівкою. Перейменування зумовлене спрощенням назви, а також тим, що станція найближче розташована до житлового масиву Русанівка.
  • Лівий Берег стане Березняками. Нова назва станції усуне плутанину зі станцією «Лівобережна», а також вона найближче розташована до житлового масиву Березняки.

Крім цього планують перейменувати Залізничний позакласний міст на північному півкільці на Рибальський – за назвою півострова, який він перетинає.

Як зазначають «Пасажири Києва», «Укрзалізниця» вже 4 місяці в озвучці станцій використовує одночасно і стару і нову назви, щоб помʼякшити звикання. А кілька днів тому розмістила у вагонах оновлену схему, де продубльовані обидві назви.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками.

Фото: «Укрзалізниця»

А вам подобаються нові назви залізничних станцій?
Опубліковано: 17 січня 2024
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