«Укрзалізниця» запустить Dnipro City Express із модернізованими електричками

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Ірина Маймур
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У грудні «Укрзалізниця» розпочне оновлювати приміське сполучення в Дніпрі й запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

У компанії зазначили, що будуть використовувати модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі електрички ЕПЛ2Т.

Зазначається, 28 листопада з Києва в Дніпро вирушив другий поїзд 2006 року випуску. Його обладнали пандусами, потяг має місця для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацію шрифтом Брайля, місця для велосипедів, а також порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

«Це вже другий поїзд постійного струму серії ЕПЛ2Т, модернізований для Придніпровської залізниці. Ще 2 поїзди серії ЕПЛ вийдуть із завода до кінця року. Цей електропоїзд — уже 24-й, випущений із початку повномасштабного вторгнення. Уже сьогодні він вирушає до Дніпра, де в грудні разом зі своїм поїздом-близнюком стане на перший із маршрутів системи Dnipro City Express», — зазначили в УЗ.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» запускає новий маршрут з Києва до Будапешта та Відня.

Фото: УЗ

Чекаєте запуску Dnipro City Express?
Опубліковано: 28 листопада 2023
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