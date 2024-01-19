У Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф

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Ірина Маймур
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Всесвітній фонд пам’яток (WMF) заявив, що відновить скляний купол Будинку вчителя в Києві, що постраждав від масованої атаки рф.

Про це повідомляє видання Artnet.

Наразі фонд уже встановив захисне покриття від пошкоджень водою. Тепер в організації працюватимуть над заміною скла.

Цьогоріч WMF зосередиться на відновленні пошкоджень в Україні через вторгнення росії, а також ліквідації наслідків землетрусів у Туреччині.

Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.

10 жовтня 2022 року він постраждав від масованої атаки. Ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі.

За інформацією Мінкульту, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році росіяни пошкодили 872 об’єкти культурної спадщини.

Раніше ми писали, що в Рівненській області відбудували 100-річне пожежне депо.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Як думаєте, чи відремонтують купол цього року?
Опубліковано: 19 січня 2024
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