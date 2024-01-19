У Києві відновлять купол Будинку вчителя, що постраждав від обстрілу рф
Всесвітній фонд пам’яток (WMF) заявив, що відновить скляний купол Будинку вчителя в Києві, що постраждав від масованої атаки рф.
Про це повідомляє видання Artnet.
Наразі фонд уже встановив захисне покриття від пошкоджень водою. Тепер в організації працюватимуть над заміною скла.
Цьогоріч WMF зосередиться на відновленні пошкоджень в Україні через вторгнення росії, а також ліквідації наслідків землетрусів у Туреччині.
Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.
10 жовтня 2022 року він постраждав від масованої атаки. Ударна хвиля зруйнувала скляний купол будівлі.
За інформацією Мінкульту, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році росіяни пошкодили 872 об’єкти культурної спадщини.
Раніше ми писали, що в Рівненській області відбудували 100-річне пожежне депо.
Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне