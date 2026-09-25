Китайський художник Ай Вейвей створив інсталяцію з 500 військових касок — ідея роботи пов’язана з Україною

Китайський художник Ай Вейвей представив у Сіднеї інсталяцію «Mushrooms» із 500 чавунних військових касок. Роботу встановили 25 вересня на газоні перед Музеєм сучасного мистецтва Австралії, де вона залишатиметься протягом семи місяців, пише The Art Newspaper.

Каски розміщені у десяти однакових рядах. За словами художника, назва «Mushrooms» відсилає до росту грибів у темряві, ядерних грибів та китайського значення слова, яке також пов’язують із нескінченними затримками.

Ідея роботи виникла у Ай Вейвея після того, як Німеччина запропонувала передати Україні 5 тисяч військових касок незадовго до повномасштабного вторгнення Росії. Художник називає цей епізод прикладом того, наскільки слабкою може бути реакція держав на гуманітарні кризи.

«Mushrooms», за словами Ай Вейвея, не є політичним жартом. Він пояснює роботу як метафору та попередження про те, наскільки швидко людство може опинитися в «епосі темряви».

Художник також говорить про загальну невизначеність щодо майбутнього. На його думку, не лише війни, а й стрімкий розвиток штучного інтелекту змінює усталені уявлення про довіру, цінність людського життя та відносини між людиною і суспільством.

Ай Вейвей зазначає, що його ставлення до свободи слова та прав людини значною мірою сформувалося під впливом його батька, китайського поета Ай Ціна. За часів Мао Цзедуна той зазнав переслідувань через свої погляди.

За словами художника, можливість говорити про права людини та свободу слова залишається «останньою формою опору», доступною людству. Саме цю ідею він заклав в основу «Mushrooms».

Нагадаємо, що склад у Бучанському районі Київської області, де зберігалася інсталяція Ай Вейвея «Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле», зруйнували дві балістичні ракети під час російської атаки 19 липня.