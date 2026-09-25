Російська атака знищила розподільчий центр бренду AZNAURI на Одещині — згоріли 8 тисяч кв. м. складів

Внаслідок російської атаки в Одеській області 22 вересня було знищено основний розподільчий центр алкогольного бренду AZNAURI. Під час влучання та пожежі згоріли складські приміщення загальною площею близько 8 тисяч квадратних метрів і значний обсяг готової продукції. Люди не постраждали, повідомили БЖ в AZNAURI.

Це вже другий масштабний удар по інфраструктурі AZNAURI в Україні за останній рік. У вересні 2025 року російська атака суттєво пошкодила виробничі потужності бренду, де виготовляли бренді AZNAURI для українського ринку. Тоді найбільших руйнувань зазнали цех розливу та складські приміщення.

Після атаки 2025 року виробництво вдалося відновити, а продукція продовжила надходити на український ринок. Цього разу удар припав на логістичну інфраструктуру — розподільчий центр, де зберігалася готова продукція.

У AZNAURI заявляють, що мають достатні запаси основної продукції, тому постачання бренду в Україні продовжиться. Водночас найближчим часом можуть виникнути тимчасові обмеження щодо окремих позицій асортименту.