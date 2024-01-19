У Львові в будинку товариства «Дністер» виявили нові історичні розписи

У Львові в будівлі колишнього страхового товариства «Дністер», зведеної з 1904 до 1906 рр., знайшли нові історичні розписи.

Про це повідомили в реставраційному бюро Karp Restorer.

Дослідження провели за ініціативи Львівського бюро євроінтеграції, яке планує облаштувати в цьому приміщенні офіс.

Дослідження провели за ініціативи Львівського бюро євроінтеграції, яке планує облаштувати в цьому приміщенні офіс.

«Результати досліджень підтвердили наявність історичних розписів на стелях та стінах, які відрізняються від попередніх відкриттів. Це надзвичайно цікаво й підкреслює необхідність комплексного дослідження та відновлення будівлі. Кожна деталь має велике значення, а в поєднанні вони створюють цілісне, правдиве та ретельно продумане стилістичне оформлення інтер’єрів цієї історичної споруди», — зазначають реставраційного бюро.

У Karp Restorer додали, що наразі внутрішні простори цієї будівлі не відображають правдивого задуму авторів. Однак в інтерʼєрі памʼятки досі є численні живописні декорації, заховані під багатошаровими пізнішими побілками та потребують комплексного науково-реставраційного дослідження.

Засновник бюро Василь Карпів уточнив ZAXID.NET, що зараз ці приміщення не використовуються. Після висновків реставраторів спланують подальші консерваційно-реставраційні кроки для збереження історичних росписів.

Раніше ми писали, що на Березняках знищили радянське мозаїчне панно.

Фото: Karp Restorer