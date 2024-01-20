Студенти-архітектори створять проєкти житла для відбудови Ірпінської громади

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Наталія Габрух
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Для відбудови житла у Ірпінській громаді студенти-архітектори Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури створять безкоштовні індивідуальні проєкти житла.

Про це повідомляє Partisan.

Майбутні спеціалісти готові допомогти мешканцям Ірпеня та сіл Михайлівки-Рубежівки, Забуччя, Діброви та Козинців.

Депутатка Ірпінської міськради, Тамара Буренко повідомила, що мешканці зазначених населених пунктів, які частково чи повністю втратили житло під час окупації, зможуть отримати проєктні ескізи для відновлення помешкання. Ескізи відповідатимуть потребам та побажанням замовників.

«Ескіз відображатиме основні параметри та показники майбутньої будівлі: площу забудови, поверховість, загальну площу, експлікації. Створюється об’ємно-просторове та стилістичне вирішення об’єкту проєктування», — зазначила Тамара Буренко.

Подати заявку можна до 22 січня за посиланням.

Раніше ми писали, що в Ірпені створять сквер з графіті Бенксі: візуалізації.

Фото: Partisan

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Опубліковано: 20 січня 2024
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