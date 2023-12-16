В Ірпені створять сквер з графіті Бенксі: візуалізації

В Ірпені створять сквер, де встановлять графіті Бенксі під склом, а також інсталяцію з речами з часів деокупації міста.

У сквері також облаштують пішохідні алеї, місця для відпочинку та стіни з графіті.

Концепцію благоустрою скверу на вулиці Северинівській в Ірпені розробила команда будівельної компанії Товариство “Відважних” спільно з архітектурним бюро Vovk+Partners Architects, повідомив голова Інвестиційної ради Ірпеня та співзасновник Фонду відновлення Ірпеня Володимир Карплюк.

Ознайомитися із концепцією благоустрою скверу можна за посиланням .

Раніше ми писали, що у Бучанській громаді створять ландшафтний заказник «Ріка-Герой Ірпінь».

Фото: Товариство “Відважних”, Vovk+Partners Architects.