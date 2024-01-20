У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото

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Наталія Габрух
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У пʼятницю, 19 січня, київські комунальники зафарбували один з муралів, який намалювала художниця Соня Морозюк.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Стіна з муралом знаходиться на Андріївському узвозі. Його замалювали за наказом Подільської районної адміністрації.

Крім цього, невідомі облили червоною фарбою ще один мурал авторства художниці у Києві на вулиці Мечникова, 16.

Про це повідомляє Суспільне культура.

Під картиною також з'явився підпис: "Корупція = поразка".

Мурал з'явився на одній із багатоповерхівок у березні 2023 року. На ньому зображене синьо-жовте полотно з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?".

Соня Морозюк — колишня наречена Романа Гринкевича. Він має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. А його батька, бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у невиконанні постачання одягу для військових за контрактами з Міноборони.

Раніше ми писали, що ескіз муралу Євгенії Фуллен на Виноградарі замалювали.

Фото: Громадське радіо, Суспільне культура

Як вважаєте, чи варто замальовувати мурали Соні Морозюк?
Опубліковано: 20 січня 2024
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