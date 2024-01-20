У Києві мурали Соні Морозюк замалювали та облили фарбою: фото
У пʼятницю, 19 січня, київські комунальники зафарбували один з муралів, який намалювала художниця Соня Морозюк.
Про це повідомляє Громадське радіо.
Стіна з муралом знаходиться на Андріївському узвозі. Його замалювали за наказом Подільської районної адміністрації.
Крім цього, невідомі облили червоною фарбою ще один мурал авторства художниці у Києві на вулиці Мечникова, 16.
Про це повідомляє Суспільне культура.
Під картиною також з'явився підпис: "Корупція = поразка".
Мурал з'явився на одній із багатоповерхівок у березні 2023 року. На ньому зображене синьо-жовте полотно з написом "Що крутіше, ніж сім'я у 44 млн?".
Соня Морозюк — колишня наречена Романа Гринкевича. Він має підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. А його батька, бізнесмена Ігоря Гринкевича підозрюють у невиконанні постачання одягу для військових за контрактами з Міноборони.
Раніше ми писали, що ескіз муралу Євгенії Фуллен на Виноградарі замалювали.
Фото: Громадське радіо, Суспільне культура