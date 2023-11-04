Ескіз муралу Євгенії Фуллен на Виноградарі замалювали комунальники. Про це повідомляє видання ТиКиїв.

Як відомо, художниця Євгенія Фуллен нещодавно знову почала малювати мурал у Києві. Обриси нового малюнку з’явилися на будівлі виконаній за проектом видатного українського архітектора Едуарда Більського на Виноградарі.

Місцеві мешканці відреагували та облили фарбою незакінчений мурал. Деякі кияни запропонували заборонити Фуллен творити в столиці або навіть завести кримінальну справу.

Раніше ми писали , що мурал на стіні історичного будинку у центрі Києва замалюють коштом художниці.

Фото: ТиКиїв.