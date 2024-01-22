На Житомирщині відкрили модульний реабілітаційний центр

В місті Овруч на Житомирщині офіційно запрацював мобільний реабілітаційний модуль для постраждалих від війни.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Тут містяни, які постраждали внаслідок повномасштабної війни зможуть безкоштовно отримати психосоціальну допомогу та пройти фізичну реабілітацію.

«Такі модулі — приклад доступних та якісних амбулаторних послуг із відновлення людини. Коли будь-який пацієнт, який потребує довготривалої реабілітації може її отримати у себе в громаді», – зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Такі реабілітаційні модулі також працюють у Києві та Рівному. Завдяки невеликим витратам на виробництво та швидкості встановлення, подібний формат реабілітаційних просторів можна масштабувати в межах країни. Наразі виробничі можливості соціальної франшизи складають 40 модулів на рік.

В усіх модулях працюють мультидисциплінарні команди, які складаються з фізичного терапевта, логопеда, кейс-менеджера, психолога та інших фахівців. Спеціалісти такого мобільного модулю допомагають пацієнтам із фізичною реабілітацією, протезуванням, відновленням мовлення. Також, за потреби, надають психологічну підтримку, юридичний супровід та консультації щодо навчання, перекваліфікації і працевлаштування.

Щоб стати пацієнтом реабілітаційного модуля в Овручі необхідно перейти на сторінку сайту соціальної франшизи та заповнити онлайн-форму.

Раніше ми писали, що у Бучі зʼявиться лікарня відновного лікування та реабілітації: її збудують американці.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України