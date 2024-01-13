У Бучі зʼявиться лікарня відновного лікування та реабілітації: її збудують американці
Цьогоріч у Бучанській громаді зʼявиться лікарня відновного лікування та реабілітації. Її збудують американці.
Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
Медичну установу спроєктує та зведе AMC Healthcare — це американські розробники та фахівці у сфері будівництва лікарень. Вони мають досвід у зведенні десятків різноманітних медичних закладів по всьому світу.
Лікарня буде обладнана за європейськими та американськими стандартами — вона вміщатиме від 100-120 ліжок.
Цей медзаклад — перш за все необхідний для захисників, які повертаються додому і потребують медичної допомоги. А також для цивільного населення, яке потребує відновлення після тих чи інших травм.
«Всю витратну частину бере на себе американська сторона. Це буде модульна система побудови, тож на 80% будівлі приїдуть до нас готові. Ми ж — забезпечуємо ділянкою, комунікаціями та благоустроєм», — коментує Анатолій Федорук.
Раніше ми писали, що в Ірпені планують побудувати реабілітаційний центр для військових.
Фото: з відкритих джерел