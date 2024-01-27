У Львові майже завершили відбудову будинків, пошкоджених російськими ракетами

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Наталія Габрух
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На вулиці Стрийській у Львові завершують аварійно-відновлювальні роботи у чотирьох будинках, які найбільше постраждали від російського ракетного обстрілу торік 6 липня.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Постраждалі будинки на Стрийській входять до історичного ареалу міста, тому їх відновлюють такими ж, якими вони були раніше.

«Тут має бути все відновлено згідно з проєктом, який робили ще за старих часів, тому працюють якісно і фундаментально. Я переконаний, що ці будинки будуть кращими, ніж до цієї атаки, коли ракета прямо влупила і ми втратили наших безневинних десятьох львів’ян», — каже міський голова Львова Андрій Садовий.

З чотирьох будинків найбільше постраждав 64-ий. В нього було пряме влучання ракети, тому доводилось відновлювати усі перекриття та стіни, починаючи з першого поверху. Щоб зберегти автентичність на даху кладуть черепицю, яку спеціально замовляли закордоном.

Нині два будинки 62-й та 68-й є повністю готовими. Натомість через значні руйнування будинки 64-й та 66-й довелося фактично будувати наново. Тому тут роботи ще тривають.

За словами заступника міського голови з містобудування Любомира Зубача, остаточно завершити перший етап робіт мають до середини лютого.

Наступний етап передбачає відновлення фасадів, сходових кліток і мереж. Далі – ремонт квартир. Він також буде профінансований з міського бюджету.

Раніше ми писали, що «Віденську кав'ярню» у Львові оштрафували за незаконну прибудову до пам’ятки архітектури.

Фото: Львівська міська рада, Роман Балук

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Опубліковано: 27 січня 2024
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