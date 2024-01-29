Коли на перейменованих станціях київського метро з’являться нові літери

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Наталія Габрух
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Нові літери на перейменованих станціях київського метро можуть з’явитися вже за декілька місяців.

Про це повідомляє дизайнер Богдан Гдаль, який займався розробкою нових шрифтів та написів.

У травні минулого року депутати Київради ухвалили рішення щодо перейменування двох станцій метрополітену. Станція "синьої" гілки метро "Площа Льва Толстого", яка названа в честь російського письменника, отримала назву "Площа Українських героїв". "Дружби Народів" повернула собі історичну назву — "Звіринецька".

На цих станціях вже давно озвучують зупинки оновленими назвами, а також змінили покажчики. Але написи на стінах метро залишаються незмінними.

Оновити їх мали до кінця вересня минулого року, чого не сталося. Лише зараз починається робота з моделювання і виготовлення літер, як коментує київський дизайнер Богдан Гдаль.

"Про літери для метро. Трішки вам інсайду. Те, що мало бути втілено ще до кінця вересня 2023-го, отримало шанс на реалізацію тільки зараз. Бо метрополітен спочатку провалив, а потім нарешті провів повторний тендер. І тільки тепер починається робота з моделювання і виготовлення літер. Тобто, у липні-серпні я створював 2d-дизайн. А тільки зараз його відливатимуть в повнорозмірні форми", — написав Богдан Гдаль.

Тепер після успішного створення підрядником всього набору літер для двох станцій, на що відведено кілька місяців, підрядник передасть ці літери метрополітену. І лише після цього вони зможуть їх розмістити на стінах станцій.

Раніше ми писали, що метрополітен за майже мільйон гривень закупить таблички для перейменованих станцій

Фото: Богдан Гдаль

Вже чекаєте на появу нових назв на станціях метро?
Опубліковано: 29 січня 2024
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