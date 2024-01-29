Коли на перейменованих станціях київського метро з’являться нові літери
Нові літери на перейменованих станціях київського метро можуть з’явитися вже за декілька місяців.
Про це повідомляє дизайнер Богдан Гдаль, який займався розробкою нових шрифтів та написів.
У травні минулого року депутати Київради ухвалили рішення щодо перейменування двох станцій метрополітену. Станція "синьої" гілки метро "Площа Льва Толстого", яка названа в честь російського письменника, отримала назву "Площа Українських героїв". "Дружби Народів" повернула собі історичну назву — "Звіринецька".
На цих станціях вже давно озвучують зупинки оновленими назвами, а також змінили покажчики. Але написи на стінах метро залишаються незмінними.
Оновити їх мали до кінця вересня минулого року, чого не сталося. Лише зараз починається робота з моделювання і виготовлення літер, як коментує київський дизайнер Богдан Гдаль.
"Про літери для метро. Трішки вам інсайду. Те, що мало бути втілено ще до кінця вересня 2023-го, отримало шанс на реалізацію тільки зараз. Бо метрополітен спочатку провалив, а потім нарешті провів повторний тендер. І тільки тепер починається робота з моделювання і виготовлення літер. Тобто, у липні-серпні я створював 2d-дизайн. А тільки зараз його відливатимуть в повнорозмірні форми", — написав Богдан Гдаль.
Тепер після успішного створення підрядником всього набору літер для двох станцій, на що відведено кілька місяців, підрядник передасть ці літери метрополітену. І лише після цього вони зможуть їх розмістити на стінах станцій.
Раніше ми писали, що метрополітен за майже мільйон гривень закупить таблички для перейменованих станцій
Фото: Богдан Гдаль