Метрополітен за майже мільйон гривень закупить таблички для перейменованих станцій

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Валерія Гуржий
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КП "Київський метрополітен" планує придбати літери назв станцій "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв" за 929 тисяч гривень.

Відповідний тендер є на сайті Prozorro.

Літери будуть виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло мідного кольору та вкриті лаком. Шрифт буде в історичному стилі з рослинними декоративними вставками та товщиною 50 мм.

Роботи мають бути виготовлені до 29 лютого 2024.

Раніше ми писали, що архітектори станцій київського метро затвердили шрифти для нових назв. Вони обрали пропозиції дизайнера Богдана Гдаля. Як зазначив дизайнер, рішення архітекторів — остаточне.

Фото: Богдан Гдаль

Опубліковано: 16 листопада 2023
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