Метрополітен за майже мільйон гривень закупить таблички для перейменованих станцій

КП "Київський метрополітен" планує придбати літери назв станцій "Звіринецька" та "Площа Українських Героїв" за 929 тисяч гривень.

Відповідний тендер є на сайті Prozorro.

Літери будуть виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло мідного кольору та вкриті лаком. Шрифт буде в історичному стилі з рослинними декоративними вставками та товщиною 50 мм.

Роботи мають бути виготовлені до 29 лютого 2024.

Раніше ми писали , що архітектори станцій київського метро затвердили шрифти для нових назв. Вони обрали пропозиції дизайнера Богдана Гдаля. Як зазначив дизайнер, рішення архітекторів — остаточне.

Фото: Богдан Гдаль