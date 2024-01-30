Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро
Низка депутатів Верховної Ради ініціювала створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань функціонування Києва під час війни.
Про це повідомив очільник профільного комітету при Верховній Раді Віталій Безгін.
Комісія матиме такі напрямки діяльності:
- модель управління в місті;
- криза метрополітену та громадського транспорту;
- критична інфраструктура;
- містобудування та оборонні планувальні заходи.
За словами Віталія Безгіна система управління у столиці «перебуває в хаосі», зокрема йдеться про відсутність районних рад і незалежного виконавчого комітету Київської міськради.
«Критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости й переходи. Про Бортничі навіть говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем із бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту», — пише Віталій Безгін.
Мета створення ТСК не тільки в тому, щоб знайти причини топ-проблем в столиці та відповідальних, але й запропонувати шляхи їх вирішення, як через законодавчі ініціативи, так і за рахунок публічного адвокування інтересу киян.
Наразі комітет надіслав листи представникам усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК.
«Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради», — пообіцяв Віталій Безгін.
Раніше ми писали, що Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.
Фото: з відкритих джерел