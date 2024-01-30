Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро

Низка депутатів Верховної Ради ініціювала створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань функціонування Києва під час війни.

Про це повідомив очільник профільного комітету при Верховній Раді Віталій Безгін.

Комісія матиме такі напрямки діяльності:

модель управління в місті;

криза метрополітену та громадського транспорту;

критична інфраструктура;

містобудування та оборонні планувальні заходи.

За словами Віталія Безгіна система управління у столиці «перебуває в хаосі», зокрема йдеться про відсутність районних рад і незалежного виконавчого комітету Київської міськради.

«Критична інфраструктура міста перебуває в жахливому стані, ледь не щодня нас спіткають сумні новини про метро, наземний транспорт, мости й переходи. Про Бортничі навіть говорити не хочеться. І це не наслідок ракетних ударів ворога чи проблем із бюджетом (він астрономічний), це наслідок низького рівня менеджменту», — пише Віталій Безгін.

Мета створення ТСК не тільки в тому, щоб знайти причини топ-проблем в столиці та відповідальних, але й запропонувати шляхи їх вирішення, як через законодавчі ініціативи, так і за рахунок публічного адвокування інтересу киян.

Наразі комітет надіслав листи представникам усіх парламентських фракцій та груп щодо делегування представників до складу ТСК.

«Після отримання відповідей буде узгоджено склад, а текст постанови щодо утворення ТСК піде на реєстрацію та голосування в залу Верхової Ради», — пообіцяв Віталій Безгін.

Раніше ми писали, що Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

Фото: з відкритих джерел