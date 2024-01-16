Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних
Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку, прийнято в цілому. За – 249", - написав він.
У Міноборони наголошували на важливості цього законопроєкту, адже "реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат".
Опубліковано: 16 січня 2024