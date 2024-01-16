Рада підтримала створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних

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Валерія Гуржий
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Верховна Рада підтримала проєкт закону про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект №10062 щодо реєстрів для військового обліку, прийнято в цілому. За – 249", - написав він.

У Міноборони наголошували на важливості цього законопроєкту, адже "реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат".

Як думаєте, це рішення полегшить життя військових?
Опубліковано: 16 січня 2024
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