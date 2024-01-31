У Львівській області демонтували всі комуністичні пам’ятки

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Ірина Маймур
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Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Там демонтували всю монументальну спадщину радянського періоду.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Загалом на Львівщині демонтували 312 комуністичних пам’яток. З 312 пам’яток понад 150 були монументами радянському воїнові.

Останній радянський пам’ятник знесли в Лопатинській селищній громаді.

«Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих «бовванів» не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО «Декомунізація Львівщини»», — написав Козицький.

Нагадаємо, що в Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник.

Фото: Максим Козицький

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Опубліковано: 31 січня 2024
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