У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото

Сьогодні, 23 грудня, в Маріїнському парку демонтували радянський пам'ятник учасникам антиукраїнського Січневого повстання 1918 року.

Про це повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у соцмережах.

Демонтаж здійснили фахівці КП «Київблагоустрій» в рамках процесу декомунізації.

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в Герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», — написала Ганна Старостенко.

За інформацією КП «Київблагоустрій», пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Тепер на його місці залишився лише порожній п’єдестал.

Раніше ми писали, що у Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» .

Фото: Ганна Старостенко