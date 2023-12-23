У Маріїнському парку демонтували більшовицький пам’ятник: фото

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Наталія Габрух
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Сьогодні, 23 грудня, в Маріїнському парку демонтували радянський пам'ятник учасникам антиукраїнського Січневого повстання 1918 року.

Про це повідомляє заступниця голови КМДА Ганна Старостенко у соцмережах.

Демонтаж здійснили фахівці КП «Київблагоустрій» в рамках процесу декомунізації.

«Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в Герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу», — написала Ганна Старостенко.

За інформацією КП «Київблагоустрій», пам’ятник важив близько 2,5 тонн.

Тепер на його місці залишився лише порожній п’єдестал.

Раніше ми писали, що у Києві демонтували пам'ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець».

Фото: Ганна Старостенко

А ви погоджуєтеся з декомунізацією пам'ятника?
Опубліковано: 23 грудня 2023
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