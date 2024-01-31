Суд не зніматиме арешт з памʼятки архітектури на Рейтарській

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Наталія Габрух
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Київський апеляційний суд закрив провадження у справі щодо зняття арешту з памʼятки історії Будинку Київського повітового земства на вулиці Рейтарській, 37.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

У зв’язку з цим арешт накладений Київською міською прокуратурою продовжує діяти, а проводити будь-які роботи — заборонено.

Нагадаємо, що забудовник «НЕСТ» почав зносити історичний флігель на Рейтарській, 37А. У департаменті культурної спадщини КМДА заявили, що проєкт знесення не погоджували. Поліція відкрила проти забудовника кримінальне провадження, і демонтаж історичної будівлі на деякий час припинили, на будинок був накладений арешт. Однак забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю, зокрема старовинний флігель. Пізніше роботи поновлювали, а на захист будівлі виходили активісти.

Раніше ми писали, незаконні будівельні роботи на будинку Замкова: прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Фото: «Цегла»

Як вважаєте, вдасться зберегти пам'ятку?
Опубліковано: 31 січня 2024
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