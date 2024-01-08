Незаконні будівельні роботи на будинку Замкова: прокуратура відкрила кримінальне провадження

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Наталія Габрух
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За фактом самовільної надбудови на будинку Івана Замкова на вулиці Франка, 26 відкрито кримінальне провадження. Звернення подала депутатка Київради Ксенія Семенова.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

«Нагадаю, що в переддень Нового року – Земельна комісія Київської міської ради на чолі з Михайлом Терентьєвим передала ділянку з будинком під будівництво ТРЦ», — зазначає Дмитро Перов.

Протягом минулого року в будинку Замкова було розібрано дах, а роботи тривають донині.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

У зв'язку з цим кияни створили петицію на захист будинку та повернення йому статусу памʼятки історії.

Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Раніше ми писали, підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році.

Фото: Дмитро Перов, «Цегла»

Як ви вважаєте, чи вдасться врятувати будівлю?
Опубліковано: 08 січня 2024
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