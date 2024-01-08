Незаконні будівельні роботи на будинку Замкова: прокуратура відкрила кримінальне провадження
За фактом самовільної надбудови на будинку Івана Замкова на вулиці Франка, 26 відкрито кримінальне провадження. Звернення подала депутатка Київради Ксенія Семенова.
Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
«Нагадаю, що в переддень Нового року – Земельна комісія Київської міської ради на чолі з Михайлом Терентьєвим передала ділянку з будинком під будівництво ТРЦ», — зазначає Дмитро Перов.
Протягом минулого року в будинку Замкова було розібрано дах, а роботи тривають донині.
Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.
У зв'язку з цим кияни створили петицію на захист будинку та повернення йому статусу памʼятки історії.
Будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.
Раніше ми писали, підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році.
Фото: Дмитро Перов, «Цегла»