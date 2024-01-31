У Полтаві хочуть відреставрувати будівлю 1890-х: що там буде

У Полтаві планують відновити будинок 1890-х років на Павленківській площі, 6.

На відбудову двоповерхової споруди піде приблизно 25 млн гривень, пише Суспільне.

Будівлю звели орієнтовно у другій половині 1890-х. Спочатку там розташовувалися житлові площі, потім на їхнє місце переїхала школа № 6, а опісля — вечірня школа № 5. Досі споруда була на балансі Управління освіти Полтавського міськвиконкому, проте з 2009 року простоювала, руйнувалась та кілька разів підпалювалась, повідомляють у спільноті Націонал-Урбанізм.

З 2017-го приміщення орендувала родина місцевого підприємця Олега Хардіна. Нещодавно йому вдалося викупити будинок. Вартість будівлі оцінили приблизно у 2,5 млн гривень. Новий власник обіцяє відремонтувати її та зробити благоустрій території.

Хардін планує облаштувати в будівлі хостел, кімнату для шахового гуртка й музей уродженця Полтави секретаря освіти УНР Івана Стешенка.

«Були думки зробити тут сучасний хостел, благоустрій території. Через моє покликання, я би хотів зробити тут Кімнату для того, щоб діти тут займалися шахами. І також ми говорили з Олегом Пустовгаром, це Український інститут національної пам’яті, щоб зробити тут музей-кімнату Івана Стешенка», — зазначив Олег Хардін.

Наразі споруда має пошкоджене облицювання стін та отвори в дахові. Як зазначив новий власник, оцінку стану приміщення незабаром нададуть місцеві фахівці.

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