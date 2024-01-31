На Київщині відкрили гуртожиток для родин, які втратили житло: фото

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Ірина Маймур
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У Михайлівці-Рубежівці відкрили гуртожиток для 19 сімей, які втратили житло під час вторгнення росії.

Про це повідомив перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Проєкт реалізували за ініціативи БФ «Житло для ВПО» разом з Ірпінською міською радою.

Основні кошти на ремонт надала польська компанія Dom Development та міжнародна спільнота JCI Ukraine. Також фінансово підтримали проєкт JCI LIER VZW, JCI NEDERLAND, JCI Japan, Koenig Immobilien GmbH, CBRE Ukraine, Postcode Ukraine, Агромат Україна.

У реконструйованому гуртожитку облаштували 19 смартквартир. Ванні кімнати у квартирах обладнали сантехнікою. У кухнях облаштували варильні поверхні, витяжки та духові шафи. Також у гуртожитку є ігрові кімнати та комори для речей.

У квартирах проживатиме 19 родин, серед яких — багатодітні сім’ї, вихователь, вчитель, оператор автозаправного комплексу, рятівник пожежної служби, водій автовишки комунальної служби, інваліди, соціальні працівники, лікарі.

Навесні біля гуртожитку заплановані роботи з благоустрою, а також облаштування паркінгу та дитячого майданчику.

Раніше ми писали, що проєкт «Ко-Хати», що будує житло для переселенців, здобув провідну міжнародну нагороду.

Фото: Олександр Пащинський

Як вам гуртожиток?
Опубліковано: 31 січня 2024
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