Проєкт «Ко-Хати», що будує житло для переселенців, здобув провідну міжнародну нагороду

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Ірина Маймур
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Проєкт «Ко-Хати», що будує тимчасове житло для переселенців, отримав бронзову нагороду від World Habitat Awards 2024.

Про це повідомили на сторінці платформи MetaLab, яка й запустила ініціативу.

World Habitat Awards — це провідна світова нагорода у сфері створення житла в надзвичайних умовах: війни, змін клімату, соціально-економічній скруті, обмежених ресурсів тощо.

Ініціатива «Ко-Хати» стартувала майже два роки тому як проєкт екстрених прихистків для внутрішньо переміщених осіб. Урбаністична лабораторія MetaLab запустила його спільно з агенцією Urban Curators.

Із березня 2022 року команда «Ко-Хати» облаштувала тимчасове житло для 1300 переселенців у шести будівлях в Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Нині активісти працюють над сьомим об’єктом.

«Зараз наша ключова мета розширилася — створити модель для довгострокового проживання ВПО з можливістю тривалої оренди таких просторів резидентами», — зазначають учасники проєкту.

Раніше ми писали, що в рамках ініціативи «Ко-Хати» волонтери облаштували закинуту будівлю під житло для ВПО, з вікна якої відкривається вид на Кам’янець-Подільську фортецю.

Фото: MetaLab/Олександр Дем’янів

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Опубліковано: 25 січня 2024
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