В Ірпені відбудували частину приватного сектору навпроти ЖК «Ірпінські Липки»

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Ірина Маймур
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Київська ОВА відремонтувала 31 пошкоджений російськими військами приватний будинок навпроти ЖК «Ірпінські Липки».

Наразі з нуля відновлюють ще 30 будівель, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Йдеться про приватний сектор по вулиці Багірова. Через російських окупантів там залишилися без домівок понад 300 осіб.

Відновлювальні роботи стартували наприкінці травня 2023 року. У будинках замінили дахи, вікна та двері, відремонтували фасади, провели роботи з утеплення, гідроізолювали цоколі, встановили паркани.

Водночас триває другий етап відновлення зазначеного приватного сектору. З нуля будують 30 будинків, повністю знищених окупантами. Їхня площа – від 70 до 180 м2. У 27 будинках вже завершили роботи з улаштування фундаментів.

Відновлювати житло допомагають і міжнародні партнери. Зокрема, фонд «Global Empowerment Mission» замінює вікна, а УВКБ ООН надали будівельні матеріали.

Раніше ми писали, що в Києві реставрують килим та піаніно, які належали Миколі Леонтовичу.

Фото: скриншот з відео Руслана Кравченка

Як вам результат відбудови Ірпеня?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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