У Києві реставрують килим та піаніно, які належали Миколі Леонтовичу

У рамках проєкту "Збереження етнографічних об'єктів, пов'язаних з українським композитором ХІХ століття Миколою Леонтовичем" реставрують дві речі, які належали композитору та його сім'ї.

Про це повідомили у Національному науково-дослідницькому реставраційному центрі України.

Йдеться про родинний килим ХІХ століття та піаніно ХІХ століття. Після завершення реставраційних робіт обидва експонати повернуться «додому», в експозиційний простір Музею композитора М.Д. Леонтовича – відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею в селі Марківка Гайсинського району на Вінниччині.

Фото: Національний науково-дослідницький реставраційний центр України