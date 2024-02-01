У Києві реставрують килим та піаніно, які належали Миколі Леонтовичу

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Валерія Гуржий
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У рамках проєкту "Збереження етнографічних об'єктів, пов'язаних з українським композитором ХІХ століття Миколою Леонтовичем" реставрують дві речі, які належали композитору та його сім'ї.

Про це повідомили у Національному науково-дослідницькому реставраційному центрі України.

Йдеться про родинний килим ХІХ століття та піаніно ХІХ століття. Після завершення реставраційних робіт обидва експонати повернуться «додому», в експозиційний простір Музею композитора М.Д. Леонтовича – відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею в селі Марківка Гайсинського району на Вінниччині.

Фото: Національний науково-дослідницький реставраційний центр України

Хотіли б побачити вживу ці експонати?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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