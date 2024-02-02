Перешкоджав зводити надбудову на історичній пам'ятці: проти активіста Перова відкрили провадження

На активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на історичній пам'ятці - будинку Замкова, 1899 року.

Про це активіст повідомив у Facebook.

За його словами, про відкрите провадження активіста повідомив адвокат забудовника. Перов також нагадав, що надбудову продовжують зводити та закликав підписати петицію щодо повернення будівлі статусу пам'ятки.

Фото: Дмитро Перов