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Jay-Z вперше виступить у перерві Супербоулу — раніше він роками продюсував шоу

Ірина Маймур 27 жовтня 2026
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Jay-Z вперше виступить у перерві Супербоулу — раніше він роками продюсував шоу

Американський репер Jay-Z вперше виступить у перерві Супербоулу, який відбудеться 14 лютого 2027 року в Каліфорнії. Його компанія Roc Nation із 2019 року допомагає організовувати музичне шоу, але сам артист досі не виходив на цю сцену, повідомляє Variety.

Виступ відбудеться на стадіоні SoFi Stadium в Інглвуді, неподалік Лос-Анджелеса. Саме тут пройде Super Bowl LXI — фінальний матч сезону Національної футбольної ліги США (NFL).

Roc Nation уже сім років співпрацює з NFL над музичною програмою Супербоулу та бере участь у виборі виконавців. За словами комісара ліги Роджера Гуделла, від початку партнерства він сподівався, що одного дня Jay-Z сам стане хедлайнером.

«Коли ми вперше домовилися з Roc Nation про продюсування шоу, у мене було лише одне прохання: щоб Jay-Z одного дня сам вийшов на цю сцену, коли відчує, що настав слушний момент», — розповів Гуделл.

«Від Reasonable Doubt до сцени Супербоулу — це був довгий шлях. Тридцять років музики, праці та культури — і тепер усе це на найбільшій сцені світу. Це й досі здається здійсненням мрії», — прокоментував майбутній виступ репер.

У 2026 році Jay-Z відзначає 30-річчя свого дебютного альбому Reasonable Doubt. З цієї нагоди він провів серію концертів Jay-Z 30, зокрема три виступи на Yankee Stadium у Нью-Йорку. Нещодавно артист завершив міжнародну серію концертів двома шоу на SoFi Stadium — там, де в лютому відбудеться Супербоул.

Прев'ю відео

Останніми роками хедлайнерами музичного шоу були Bad Bunny, Кендрік Ламар, Ашер і Ріанна. Продюсуванням виступу Jay-Z займатиметься Roc Nation, а режисером стане Геміш Гамільтон.

Фото на обкладинці: Nealwhitehousepiper / Wikimedia Commons
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