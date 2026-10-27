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Колишній працівник Netflix перетворив покинутий дитсадок у Японії на кінотеатр

Ірина Маймур 27 жовтня 2026
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Колишній співробітник Netflix Метью Келсон відкрив незалежний кінотеатр у покинутому дитячому садку в Японії. Заклад CineYama запрацював у березні 2026 року й став сімейним бізнесом американця, пише Business Insider.

Кінотеатр розташований у місті Уенохара, приблизно за півтори години їзди потягом від Токіо. Будівля колишнього дитсадка Савамацу стояла порожньою близько десяти років. Тепер у ній облаштували кінозалу на 43 місця.

Келсон переїхав із Лос-Анджелеса до Японії у 2020 році, коли Netflix перевів його до токійського офісу. Через два роки він із родиною оселився в Уенохарі. У 2024-му після реорганізації компанії чоловік залишив роботу, але вирішив не повертатися до США.

Це вже не перший досвід Келсона у створенні кінотеатрів. У 25 років Келсон переобладнав актову залу старої школи в штаті Мічиган на кінозал, який пропрацював два роки. Згодом він працював у кінодистрибуції, а потім приєднався до Netflix.

Прев'ю відео

Перетворення японського дитсадка на кінотеатр тривало близько року. Келсону довелося домовлятися з місцевою владою та жителями, отримувати дозволи й організовувати ремонт. До робіт долучилися місцеві майстри.

Тепер чоловік керує закладом разом із родиною: дружина іноді допомагає з роботою, а діти, коли бувають поруч, ставлять відмітки на квитках відвідувачів.

У CineYama показують фільми, які складно знайти в звичайному прокаті. Квиток коштує 1500 єн (приблизно $9,5), а для місцевих жителів і людей старшого віку діють знижки.

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