Київ спрямує 1 млрд грн на будівництво переправ через Дніпро — Кличко

Київ планує спрямувати 1 мільярд гривень на будівництво додаткових переправ через Дніпро та під'їзних шляхів до них. Проєкт ініціювала держава, а місця розташування об'єктів визначатиме військове командування. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони столиці 27 жовтня.

За його словами, уряд уже ухвалив постанову про реалізацію проєкту будівництва комбінованих водних переправ. Їхнє розташування визначатимуть військові, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

«Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде кошти — 1 мільярд гривень на цей проєкт», — зазначив Кличко.

Йдеться про постанову Кабміну № 1295 від 15 жовтня 2026 року. Вона передбачає експериментальний проєкт будівництва переправ і під'їзних шляхів до них за участю державних органів, військових адміністрацій та місцевої влади. Докладний порядок реалізації має обмежений доступ.

Окремо в Києві готують додаткові заходи для захисту наявних мостів від російських атак. Подробиць цих рішень поки не оприлюднили.

У ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару був пошкоджений Південний міст та інфраструктура метрополітену. Вранці автомобільний рух мостом закрили, а поїзди зеленої лінії метро тимчасово припинили курсувати між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір».