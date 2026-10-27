Помер актор Волтер Кеніг — зірка серіалу «Зоряний шлях»

У віці 90 років помер американський актор Волтер Кеніг, який здобув популярність завдяки ролі навігатора Павла Чекова у франшизі «Зоряний шлях» (Star Trek). Кеніг помер у своєму будинку в Північному Голлівуді в оточенні доньки та племінниці, пише The Hollywood Reporter.

Актор народився у Чикаго в родині литовських емігрантів, а його акторська кар'єра розпочалася в 1960-х. До команди «Зоряного шляху» він приєднався на початку другого сезону та з'явився у 36 епізодах оригінального серіалу, що виходили у 1967–1969 роках. Згодом він виконав цю роль у перших семи повнометражних фільмах Paramount, а також з'явився в епізодичній ролі у проєкті «Зоряний шлях: Пікар» (2023).

Окрім роботи в кадрі, Кеніг писав сценарії для телевізійних серіалів, зокрема «Неймовірний Галк» та «Земля зниклих», а також знімався у серіалі «Вавилон-5».

Колеги та друзі вшанували пам'ять актора. Зокрема, його багаторічний партнер за знімальним майданчиком Джордж Такеї назвав Кеніга не лише видатним актором і письменником, а й відданим другом. У актора залишилася донька, акторка та сценаристка Даніель Кеніг.